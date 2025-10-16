Cinayette 7 soru işareti

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde olayı en net gören iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin tutuklanan 2 sanıktan birinin ailesi tarafından alınması iddiaları üzerine dükkân sahibi gözaltına alındı.

Dosyayı takip eden avukatlardan Onur Cingil BirGün’e yaptığı açıklamada, "Aile almış delilleri karartmış. İddiaya göre görüntüleri ilk polis almış sonra geri vermiş de deniliyor. Ancak polise falan verilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Görüntüleri karartanlar gözaltında değil ama esnaf gözaltında. Şu an dosyada 4 görüntü var" dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da “Cinayetin tüm ayrıntıları titizlikle soruşturularak maddi gerçek gün yüzüne çıkarılmalıdır. Aksi halde bu cezasızlık, benzer saldırıların önünü açacaktır. Olayı araştıran Halk TV muhabiri Umut Taştan’ı tehdit edenlerle ilgili adli süreç başlatılmalıdır” dedi.

HAKAN TOSUN’A NE OLDU?

Öte yandan cinayetle ilgili soru işaretleri de sürüyor. Tosun’un arkadaşları "Hakan Tosun’a ne oldu?" diyerek şu soruları yöneltti:

1- Hakan’ın telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerası nerede?

2- Bu eşyalar arandı mı, aranmaya devam ediliyor mu?

3- Basına sızan görüntüler kim veya kimler tarafından hangi amaçla seçilip bir araya getirilerek (kurgulanarak) servis edilmiştir?

4- Delil niteliği taşıyan kamera kayıtlarını yasa dışı biçimde esnaftan alan kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmış mıdır?

5- Hakan’ın acil serviste bekletildiği ve yoğun bakıma alınmadığı süre tam olarak ne kadardır?

6- Hakan’ın kimliği 27 saat boyunca neden tespit edilememiştir?

7- Kamuoyunda olayın kasıtlı bir eylem olduğuna ilişkin oluşan kuvvetli şüphelerle ilgili yürütülen bir çalışma var mıdır?

TOSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11 Ekim'de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tosun için cenaze töreni bugün düzenlenecek. Tören öncesinde saat 13.00’te Nurtepe Metro Meydanı’nda toplanılacak ve Nurtepe Cemevi’ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Gazeteci Hakan Tosun cenaze töreni sonrası Ayazağ Mezarlığı'na defnedilecek.

Bugün gerçekleştirilecek tören için basın yayın örgütlerinden çağrı yapıldı.

DİSK Basın-İş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 16 Ekim Perşembe saat 13.00'te İstanbul Nurtepe Metro Meydanı'nda buluşulması çağrısında bulunurken "Uğradığı saldırı sonrası kaybettiğimiz gazeteci/belgeselci Hakan Tosun'u son yolculuğuna uğurluyoruz..." dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği de aynı adres ve saate çağrı yaptı ve "İstanbul’daki üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı Gazeteci Hakan Tosun’u uğurlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.