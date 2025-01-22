Cinayetten 3 yıl öncesine ait fotoğraf ortaya çıktı: İtirafçı Nevzat ile Narin aynı karede

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 28 Aralık'ta sonuçlandı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Habertürk'ün aktardığına göre; Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğü ortaya çıkan ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede olan fotoğrafı okulun internet sitesinde ortaya çıktı.

Fotoğraf: Habertürk

Okul bahçesinde oturan öğrenci çocukların okul için çekilen fotoğraf karesine, Nevzat Bahtiyar'ın da girdiği görüldü.

Okulun internet sitesine konulmak amacıyla 2021 yılının son ayında çekilen bu fotoğraf karesinde tesadüfen yer alan Nevzat Bahtiyar’ın bankta oturan Narin’in oturduğu tarafa baktığı görülüyor.

Bu fotoğraf çekildiğinde Narin'in 5 yaşında olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNİN GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Kayıp Narin’in cansız bedenin bulunmasının ardından gözaltına alınan Nevzat Bahtıyar, biri bilgi amaçlı 3’ü şüpheli olarak 4 kez ifade verdi. Şüpheli olarak verdiği her ifadesinde Narin’in cansız bedenini farklı yerlerde aldığını iddia eden Bahtıyar, Narin’i dereye gömdüğünü itiraf etmişti.