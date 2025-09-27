Çin’de 5.6 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depreme ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, yerel saatle 05.49’da kaydedilen depremin merkez üssünün Dingxi kentine bağlı Longxi ilçesi olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin Longxi’nin yanı sıra Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin yaralandığı, 8 evin yıkıldığı ve 100’den fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.