Çin’de Doksuri Tayfunu alarmı

Çin’in doğusundan dün giriş yapan Doksuri Tayfunu, ülkenin kuzey bölgesini de etkisi altına alarak şiddetli yağışlara neden olurken Pekin’de kırmızı alarm verildi. Tayfunun eyalette yol açtığı ekonomik kaybın 67 milyon dolar olduğu açıklandı.

Çin’e dün doğu kesimindeki Fujian eyaletinden giriş yapan Doksuri Tayfunu, bugün başkent Pekin’in de içinde bulunduğu kuzey kesimini etkisi altına aldı. Çin’i bu yıl vuran beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Pekin’in yanı sıra Hebei ve Shandong eyaletlerinde sağanak yağışlara yol açtı. Çin Meteoroloji İdaresi tarafından bugün yapılan açıklamada, Doksuri Tayfunu’nun şiddetinin zayıfladığı, ancak etkisinin devam edeceği belirtildi.

PEKİN'DE KIRMIZI ALARM

Başkent Pekin ve Tianjin kentleri ile Shandong ve Hebei eyaletlerini kapsayan alanda yağışların 600 milimetreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapılarak kırmızı alarm verildi. Pekin meteoroloji bürosundan bugün yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren başlayacak ve salı gününe kadar sürecek sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Spor etkinlikleri iptal edildi ve turistik noktalar ile parklar kapatıldı.

Pekin Belediyesi’ne bağlı Sel Kontrol Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları için 200 binin üzerinde personelin seferber edildiği bilgisini verilirken 3 binden fazla kişi güvenli noktalara tahliye edildi. Pekin’e komşu Hebei eyaletinde de meteorolojik afetlerle mücadele seviyesi 2’nci kademeye yükseltildi. Hebei’de, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, dağlık alanlarda olası toprak kaymalarına karşı bölge halkına uyarılarda bulunuldu.

