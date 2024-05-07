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Çin’de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

Çin’in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 07.05.2024 12:51
  • Giriş: 07.05.2024 12:51
  • Güncelleme: 07.05.2024 12:54
Kaynak: İHA
Çin’de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
Fotoğraf: İHA (Ekran görüntüsü)

Çin’in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi’nde yerel saatle 13.20 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Çin basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Saldırganın gözaltına alındığı kaydedilirken, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi. 

Temmuz 2023’te Çin’in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralamıştı 

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