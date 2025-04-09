Çin’de huzurevinde yangın: 20 ölü
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Huzurevi sahibi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA
Çin’in Chengde şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Chengde şehrindeki bir huzurevinde yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yetkililer faciada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Alevler 2 saat sonra söndürülürken, huzurevi sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.