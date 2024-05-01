Çin’de otoyol çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Çin’in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Ajans Haberleri 01.05.2024 09:30 Giriş: 01.05.2024 09:30

Güncelleme: 01.05.2024 09:33 Kaynak: İHA

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