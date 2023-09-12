Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp

Çin’in Yulin şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Guangdong eyaletinde ise selin ardından bir çiftlikteki 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtilirken, çevredekilere evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Ajans Haberleri 12.09.2023 17:17 Giriş: 12.09.2023 17:17

Güncelleme: 12.09.2023 17:17 Kaynak: İHA

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