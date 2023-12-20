Çin’deki deprem felaketinde can kaybı 131'e yükseldi

Çin'in Kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybı artıyor. Son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi, yaralananların 980 oldu.

Çin’in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Çin devlet medyasına göre Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e, yaralananların sayısı ise 782’ye yükseldi.

Komşu Qinghai eyaletinde ise can kaybı 18’e, yaralı sayısı 198’e yükseldi, 16 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti.

155 BİN 393 EV HASAR GÖRDÜ

Depremin meydana geldiği Gansu’da 155 bin 393 ev hasar gördü. Evsiz kalanlar çadırlarla yerleştirilirken, bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderildi.

Çin hükümeti, iki eyalet için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,1 milyon dolar) fon ayırdı. Depremin yıkıma yol açtığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği dağlık bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.