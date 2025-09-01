Çin’deki ŞİÖ zirvesinde Batı’ya gövde gösterisi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tiencin kentinde düzenlenen iki günlük Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, zirveye katılan liderlere karşılama yemeği verdi.

Örgütün kurulduğu 2001’den bu yana yapılan en geniş kapsamlı zirveye katılan 20’den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

Ziyaretinden bir gün önce Putin, Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği bir röportajda, Batı yaptırımlarını eleştirerek, “Moskova ve Pekin’in küresel ticaretteki ‘ayrımcı’ yaptırımlara birlikte karşı çıktığını” söyledi.