Çin’den ABD-Tayvan gümrük anlaşmasına tepki

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD'nin tarife anlaşması imzalamasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Çin’in diplomatik ilişkide bulunduğu ülkelerin Tayvan bölgesiyle egemenlik anlamı taşıyan ve resmî nitelikteki anlaşmaları imzalamasına ya da müzakere etmesine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Guo, ABD'nin, "tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temeli olan Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine uyması gerektiğini vurguladı.

YATIRIM KARŞILIĞINDA GÜMRÜK İNDİRİMİ

Washington yönetimi, dün Taipei’deki hükümetle, Tayvanlı yarı iletken üreticilerinin ABD'de yapacakları yatırım karşılığında Tayvan'dan ithal edilen yarı iletkenler için gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören bir anlaşmaya varmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.