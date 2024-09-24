Çin’den ABD’ye: Kuşatma saplantısından vazgeç

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ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerinin cumartesi günü QUAD toplantısında, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi’ndeki durumla ilgili hedef aldıkları Pekin’den yanıt geldi. QUAD toplantısını değerlendiren Lin, “QUAD, ABD’nin Hint-Pasifik Stratejisinde, bölgedeki ana liderlik mekanizması olarak konumlandırılıyor ve Washington’un Çin’i çevreleme ve Amerikan hegemonyasını sürdürme aracı olarak kullanılıyor” dedi.

Çinli sözcü, "ABD, Çin’i hedef almadıklarını tekrarlayıp duruyor ama zirvenin ilk konusu Çin’di. Bu zirvede sürekli Çin konuşuldu. Hiç tereddüt etmeden yalan söylüyorlar ve ABD medyası bile buna inanmıyor. ABD, hegemonyasını sürdürme ve Çin’i çevreleme saplantısından vazgeçmeli ve bölge ülkelerini araç olarak kullanmayı bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi Delawere’de ağırlayan Biden, dörtlü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Biden, mikrofonlar açıkken Çin’in bölgede saldırgan davranmaya devam ettiğini söylemişti. Biden, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenlik için hayati olduğunu vurgulamıştı.