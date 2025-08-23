Çin’den internet platformlarına fiyatlandırma düzenlemesi

Çin, internet platformlarındaki fiyatlandırmaya yönelik yeni kurallar taslağı hazırladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından kamuoyunun görüşüne açılan düzenleme, satıcılar ve tüketicilerden gelen artan şikâyetler sonrası gündeme geldi. Amaç, fiyat şeffaflığını artırmak ve adil rekabeti sağlamak olarak açıklandı.

FİYATLAR SÖZLEŞME VE SİPARİŞLE BELİRLENECEK

Reuters'ın Komisyon'dan aktarımına göre, platformlarda mal ve hizmet fiyatları sözleşmeler ve siparişler gibi standart yöntemlerle belirlenip değiştirilecek. Bu adımla, platform işletmecileri ile satıcıların fiyatlandırma süreçlerinde daha öngörülebilir ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

YANILTICI FİYATLANDIRMAYA KARŞI ÖNLEM

Taslak kurallar, platform operatörleri ve satıcıların açık fiyat düzenlemelerine uyması, fiyat kurallarını şeffaf hale getirmesi ve ücret değişikliklerini zamanında duyurması gerektiğini öngörüyor. Satıcılar uzun süredir büyük e-ticaret platformlarını fiyat manipülasyonu ile suçlarken, tüketiciler de yanıltıcı fiyatlandırmalardan şikâyet ediyor.

ALİBABA’YA MİLYAR DOLARLIK CEZA ÖRNEĞİ

Çin’de daha önce de benzer müdahaleler yaşanmıştı. 2021’de Alibaba, tekelleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle 2,75 milyar dolar ceza almıştı. Bu yıl ise e-ticaret devleri, teslimatın yarım saat içinde yapılabildiği “anlık perakende” alanında süren yoğun fiyat savaşlarına rağmen, düzenleyici riskleri göz ardı ettiklerini dile getiriyor.