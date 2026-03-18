Çin’den İran ve üç ülkeye insani yardım teklifi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Çin, savaş nedeniyle İran, Ürdün, Lübnan ve Irak’a acil insani yardım teklif etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Pekin’de yaptığı açıklamada, “Devam eden çatışma, İran da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin halkı için ciddi bir insani felakete yol açtı,” dedi. Lin, yardımın miktarı ya da içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

ANZAKLAR DA KARŞI

Tarihleri boyunca tüm savaşlarda ABD'nin yanında cepheye koşan Avustralya ve Yeni Zelanda’dan savaşı 'mümkün olan en kısa sürede' sona erdirme çağrısı geldi. Canberra ve Wellington yönetimleri, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla başlayan İran savaşının mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğini açıkladı.

İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları dün Avustralya’nın başkenti Canberra’da yıllık görüşmeler kapsamında bir araya geldi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Orta Doğu’daki tırmanan durumu ele aldık. Bu krizin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini ve müzakere edilmiş bir çözüme geçilmesini istiyoruz" dedi.

BU YAPTIĞINIZ TİRANLIK

ABD’nin Balkanlar’daki uydusuna dönüşen Arnavutluk’ta parlamento, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü, İran’ı ise terörü destekleyen devlet olarak ilan etti.

İktidardaki Sosyalist Parti, muhalefetin boykotuna rağmen parlamentodaki çoğunluğunu kullanarak tasarıları kabul etti. Kararda, “Arnavutluk Parlamentosu, İran İslam Cumhuriyeti’ni terörü destekleyen ve dış politika hedeflerini gerçekleştirmek için terör yöntemlerini kullanan bir devlet olarak ilan eder” ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk, uzun yıllardır Halkın Mücahitleri Örgütü (MEK) üyelerinden oluşan birkaç bin kişilik İranlı muhalif gruba ev sahipliği yapıyor. Tahran yönetimi söz konusu grubu “terör örgütü” olarak nitelendiriyor.

ABD ve Avrupa Birliği daha önce de Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımlamıştı.