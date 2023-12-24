Çine’de motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın-Muğla Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Muğla-Aydın Karayolu üzerinde Çine Söğütcük Mahalle sınırları içerisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan’dan Çine yönüne doğru seyir halinde olan Osman Öğünçlü (36) idaresindeki 09 V 1034 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Çarpmın etkisi ile Osman Öğünçlü (36) yola savruldu. Hayatını kaybeden Öğünçlü’nün evli ve bir çocuk babası olduğu, Nazilli eski Belediye Başkanı Esat Ergüler’in de damadı olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.