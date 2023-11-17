Çine’de trafik kazası: 2 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, kırsal Bedirler ve Bahçearası Mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldırım idaresindeki 09 EP 338 plakalı kamyonet virajı alamayarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Mustafa Yıldırım (70) ve kamyonette yolcu konumunda bulunan Mustafa Yalçınkaya’nın (68) hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Yıldırım ve Yalçınkaya’nın acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, hayatını kaybeden şahısların cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.