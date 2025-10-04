Ciner Holding'den 'Can Grubu' açıklaması: "Tek ilişki Ciner Yayın Holding hisselerinin devridir”

Ciner Holding, Can Grubu ile ilişki hakkınad açıklama yayımladı. Holding, Can Grubu ile tek ilişkisinin hisse devri olduğunu ifade etti.

Ciner Holding’ten yapılan açıklamada, Park Holding ve bağlı şirketlerle Can Grubu’na ait olduğu belirtilen şirketler arasında bugüne kadar yalnızca bir kez, tamamen yasal zeminde ve kamu kurumlarının gözetiminde bir ticari işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ciner Yayın Holding hisselerinin, Can Grubu bünyesindeki Doğal Yaşam A.Ş’ye devri dışında hiçbir tarihte hiçbir ticari münasebet, tanışıklık veya alışveriş olmamıştır” denildi.

Ciner Holding, söz konusu hisse devrinin bağımsız alıcı ve satıcı arasında, büyük bankalar aracılığıyla, denetime açık ve mevzuata uygun biçimde yaklaşık beş aylık bir süreçte tamamlandığını vurguladı. Açıklamada, “Bu meşru ve hukuki alışverişin dışında, Park (Ciner) Grubu’nun Can Grubu ile hiçbir ilgisi yoktur” ifadeleri yer aldı.

“TEMELSİZ İDDİALARA KARŞI TÜM YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK”

Holding, Can Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmayla kendilerinin “uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını” belirterek, “Aleyhimize başlatılan ve temelsiz iddialar esas alınarak alınan güvenlik tedbirlerinin tamamına yasal itirazlarımızı yapacağız” açıklamasını yaptı.

Park Grubu, 50 yıla yaklaşan ticari geçmişine dikkat çekerek, “Hukuka bağlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, üretkenlik ve kamu ekonomisine katkı bizim temel ilkelerimizdir. Soruşturma sonucunda bu gerçek adil bir şekilde ortaya çıkacaktır” ifadesini kullandı.