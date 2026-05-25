Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli Türkiye'ye getirildi. Zeugma Antik Kenti'nde 1998'de yürütülen kurtarma kazılarında yaklaşık 9,25 x 13,50 metre ölçülerindeki büyük taban mozaiği gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kültür Sanat
  • 25.05.2026 11:33
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep'in gözdesi Zeugma'nın simgesi "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarından birinin daha ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkati çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan "Çingene Kızı" mozaiği panelinin bir parçasının ABD'de bulunduğu tespit edildi.

Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 panelin ardından büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha ait olduğu coğrafyaya kazandırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde 1998'de yürütülen kurtarma kazılarında yaklaşık 9,25 x 13,50 metre ölçülerindeki büyük taban mozaiği gün yüzüne çıkarılmıştı.

