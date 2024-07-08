Çinli BYD ile anlaşma imzalandı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. Yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor.