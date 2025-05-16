Çinli Global Times: 90 günlük tarife ateşkesi uzatılmalı

Çin’in devlet destekli yayın organı Global Times, geçtiğimiz hafta İsviçre’de yapılan ticaret görüşmeleri sırasında Çin ve ABD arasında varılan 90 günlük tarife ateşkesinin süresinin çok kısa olduğunu ve uzatılması gerektiğini bildirdi.

Reuters'ın aktarımına göre, haberde, dünyanın en büyük iki ekonomisinin temsilcilerinin Güney Kore’de tekrar bir araya geldiği hatırlatıldı.

TARİFELERDE KARŞILIKLI İNDİRİM

Cenevre'deki zirvede, ABD tarafı Çin mallarına geçen ay uygulamaya koyduğu ek tarifeyi yüzde 145’ten yüzde 30’a indirmeyi kabul etti. Çin de buna karşılık olarak ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10’a düşürdü. Bu indirimin üç ay boyunca geçerli olacağı belirtildi. Global Times, bu sürenin karşılıklı fayda için yetersiz olduğunu ve işbirliği penceresinin 90 günden çok daha uzun olması gerektiğini vurguladı.

ÇİN'DEN TARİFE DIŞI ÖNLEMLERDE GEÇİCİ GERİ ADIM

Pekin yönetimi ayrıca 2 Nisan’dan bu yana ABD’ye karşı uygulamaya koyduğu tarife dışı karşı önlemleri durdurma veya kaldırma taahhüdünde bulundu. Ancak Çin şu ana kadar sadece yaklaşık 50 Amerikan şirketinin ticaret ve yatırım kısıtlaması listelerine eklenmesi kararını askıya aldı. Nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalar konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Perşembe günü Güney Kore’nin Jeju Adası’nda düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısının oturum aralarında, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Çinli ticaret elçisi Li Chenggang bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak her iki taraf da görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşmadı. Uzmanlara göre Çin, tarife dışı engelleri nasıl kaldıracağını açıklamakta acele etmeyecek; bu durumun gelecekteki müzakerelerde pazarlık payı olarak kullanılacağı öngörülüyor.