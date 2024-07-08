Çinli otomotiv şirketi, Türkiye'de üretim için başvuru yaptı

Çinli otomotiv şirketi SWM Motor, Türkiye pazarında büyümek için üretim başvurusunda bulundu. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, araçları uygun fiyatlarla sunmaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çin merkezli SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı.

ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

FİYAT AÇIKLAMASI

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, araçları Türkiye'de uygun fiyatlarla sunmaya devam etmeyi amaçladıklarını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz."