Çinli taykonotlar üçüncü uzay yürüyüşünü tamamladı

Çinki taykonotlar, Shenzhou-19 misyonunda üçüncü uzay yürüyüşünü tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisix misyonda görevli üç taykonotun Pekin saatiyle dün (21 Mart Cuma) 20.50’de üçüncü uzay aracı dışı faaliyetlerini tamamladığını açıkladı.

Çinli taykonotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, yaklaşık 7 saatlik uzay aracı dışı faaliyetlerinin ardından uzay istasyonunun robotik kolu ve yeryüzündeki araştırmacıların desteğiyle planlanan tüm görevleri tamamladı.

Shenzhou-19 misyonunda görevli taykonotlar, yaklaşık beş aylık sürede çok sayıda uzay bilimi deneyi ve teknik test gerçekleştirdi.