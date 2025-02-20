Çinli tekelle yapılan gizli anlaşma Meclis’te

Ekonomi Servisi

EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan: ‘Çinli otomotiv tekeli Chery Group ve Türkiye arasında yapılan anlaşmayı Meclis gündemine taşıdı. Anlaşmanın neden gizli tutulduğunu ve Çinli tekelin yararlanacağı teşvik ve muafiyetlerin ne olduğunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a soran Bayhan, Chery Group’un “896" koduyla bilinen çalışma modeline göre işçilerin sabah 8, akşam 9 (günde 13 saat) haftanın 6 günü en düşük ücrete çalıştırıldığını belirtti.

Bayhan, Chery Group’ un İsrail’in suikast komandoları olarak tanınan Ofer ailesi ile ortaklığını vurguladı. Soru önergesinde yer verilen bazı sorular şöyle:

• Çinli otomotiv tekeli Chery Group ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın gizli tutulması, milli güvenlik anlayışınızın bir gereği midir?

• Yapılan anlaşma sonucunda söz konusu tekel hangi muafiyetlerden yararlanacaktır ve toplamda hangi kalemlerde ne tutarda teşvik ve kredi kullandırılacaktır?