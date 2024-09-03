'Cinsel istismarcıların idam edilmesi': Hindistan'ın Batı Bengal Meclisi ilk adımı attı

Hindistan'da, cinsel istismar sonucu ölüme yol açan kişilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı Batı Bengal Eyalet Meclisinde kabul edildi.

India Today gazetesinin haberine göre, cinsel istismar suçuyla ilgili düzenlemeler içeren "Aparajita Kadın ve Çocuk Yasa Tasarısı", Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee tarafından meclise sunuldu.

Cinsel istismar sonucu mağdurun ölümüne ya da bitkisel hayata girmesine neden olan suçlulara ölüm cezası verilmesini öngören yasa tasarısı, eyalet meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN ÖMÜR BOYU HAPİS

Tasarıda cinsel istismar suçlarından hüküm giyenler için şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası da öngörülüyor.

Böylece, ülkede "cinsel istismar, toplu cinsel istismar ve çocuklara yönelik cinsel suçlarla" ilgili yasalarda değişiklik yapan ilk eyalet Batı Bengal oldu.

Meclisten geçen tasarı, Batı Bengal Valisi Ananda Bose ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onaylaması halinde yürürlüğe girecek.