Cinsel saldırı davasında adli tıp raporlarına rağmen beraat: "Adalet istiyorum"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinin yelken topluluklarının 8 Eylül 2024’te düzenlediği ortak etkinlik sırasında yaşandığı belirtilen nitelikli cinsel saldırı davasında, Y.Ö. hakkında beraat kararı verildi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada yer alan adli tıp raporları, tanık beyanları ve bilimsel mütalaalara rağmen Y.Ö.'nün cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti. Karara yapılan istinaf başvurusu da reddedildi. Dosya şimdi Yargıtay’a taşındı.

Dosyada, Y.Ö.'nün saldırının yaşandığı gece bir tanığa, olayı anlatmasına dair beyanı, D.K.'nin şikayetçi olacağını öğrenmesinin ardından telefonundan “DNA bulaşır mı” şeklinde internet araması yaptığına ilişkin kayıtlar ve soruşturma ile yargılama sürecinde verdiği birbiriyle çelişkili ifadeler de yer aldı.

ADLİ TIP RAPORLARI DİKKATE ALINMADI

D.K.’ye Marmaris’te yapılan muayenede ve devamında düzenlenen 9 Eylül 2024 tarihli "Cinsel Saldırı Muayene Raporu" ile 11 Eylül 2024 tarihli Adli Tıp raporunda; bulguların anlatılan cinsel saldırı anlatısı ile tıbben uyumlu olduğu belirtildi.

Buna rağmen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Y.Ö.'yü ilk duruşmada tahliye etti. İkinci duruşmada ise dosyaya henüz girmemiş olan DNA inceleme raporu beklenmeden beraat kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Adli Tıp raporları “rıza ile de açıklanabilir” denilerek reddedilirken dosyada dinlenen 13 tanıktan 7’sinin beyanına gerekçede yer verilmedi.

Beraat kararının ardından D.K.’nin avukatları, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan alınan bilimsel mütalaayı da dosyaya ekleyerek istinaf başvurusunda bulundu. Ancak Denizli Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin beraat kararını yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti. Dosya, Yargıtay'a taşınacak.

"YARGI SESİMİ DUYMAYI REDDETTİ"

D.K. ise karara ilişkin şunları söyledi: "Suçun üstü örtülüyor, failler korunuyor. Yargı sesimi duymayı reddetti. Üzerime toprak atılmış gibi hissediyorum. Yargıtay son aşama. Bir yılda hızla gelinen bu noktada, adaletsizliğin onarılması için mücadele ediyorum. Kamuoyuna bu haksızlığı duyurmaktan başka çarem kalmadı."