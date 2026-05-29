Cinsel saldırı dosyasına itiraz: Dosya ağır cezalık

Ankara Gazi Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki A.A. isimli kadın, “Uyuşturucu arama” gerekçesiyle evine giren polis memuru Hüseyin K. tarafından cinsel saldırısıya maruz bırakıldığını öne sürdü.

Komşusunun, “Yüksek sesle müzik dinleniyor” şikâyetiyle evine gelen polislerden birinin cinsel saldırısına maruz bırakıldığını belirten kadın, saldırının bir saat boyunca devam ettiğini belirtti.

Uyuşturucu arama gerekçesiyle girdiği evdeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru, “Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği” gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru Hüseyin K’ye, “Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan verilen hapis cezası ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması uygulaması kapsamında ertelendi. Hüseyin K, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat etti. Sanığın, “Cezaevinde geçirdiği süre” göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

AĞIR CEZALIK

Mağdur kadının avukatları, kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf başvurusunda, dosyanın ağır cezalık olduğu kaydedildi. Mağdur A.A’nın avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, yerel mahkemenin hem usul hem de esas yönünden hukuka aykırı karar verdiği ileri sürüldü. Dilekçede, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 102/2 maddesi kapsamında, “Vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Avukatlar, olay sırasında sanığın resmi üniformalı ve silahlı polis memuru olduğunu, mağdurun ölüm korkusu yaşadığını ve ancak fırsatını bularak evden kaçabildiğini kayda geçirdi. Dilekçede, mağdurun anlatımlarının kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklendiği de vurgulandı.

İstinaf başvurusunda öte yandan, yerel mahkemenin görevsizlik taleplerini değerlendirmediği de bildirildi. Katılan vekilleri, suç vasfının ağır cezalık olduğunu belirterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ZEDELENEN KAMU VİCDANI

Dilekçede, sanık lehine uygulanan takdiri indirimin kaldırılması ve temel cezanın üst sınırdan belirlenmesi istenildi. Avukatlar, sanığın polis olmasının suçun ağırlığını artırdığını ve kamu vicdanını zedelediğini iddialarına da dilekçelerinde yer verdi. Mağdur kadının avukatları, beraat verilen, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun unsurlarının oluştuğunu da savunarak bu suçtan da mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğini bildirdi. Dilekçede, mağdurun polis memurunun baskısı altında hareket özgürlüğünün engellendiği de yazıldı.