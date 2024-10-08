Cinsel saldırı ile suçlanan Atakan Karazor hakkında TFF'den açıklama

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Miili takımın dün akşam yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kazancı, geçtiğimiz günlerde A Milli Takımı tercih eden ve kadroya çağrılan Stuttgart'ın Almanya doğumlu Türk orta saha oyuncusu Atakan Karazor hakkında devam eden cinsel saldırı davasına yönelik soruyu da yanıtladı.

"MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

27 yaşındaki oyuncu hakkında 2 yıldır süren bir dava olduğunu söyleyen Kazancı, "Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz" dedi ve şunları söyledi:

“Son birkaç gündür sosyal medyada olan hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakalarının hepimizi üzdüğünü belirtmem lazım. Umarım yakın gelecekte bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı.

'KENDİSİNE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraat kararıyla dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkılar vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya’da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız.”