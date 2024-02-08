Cinsel saldırı sanığına 'iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezası

ANKARA'da yüzde 50 zihinsel engelli kuzeni K.D.'ye (30) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa D. (28) 'iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 20 Haziran'da meydana gelen olayda Mustafa D., yüzde 50 zihinsel engeli bulunan kuzeni K.D.'ye, evde cinsel saldırıda bulundu. K.D., durumu annesine anlattı. Anne H.D.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa D, gözaltına alındı. K.D.'nin bulunduğu eve çorap almak amacıyla girdiğini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden Mustafa D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mustafa D. hakkında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'nce hazırlanan raporda K.D.'nin cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa D, son savunmasını yaparak, suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa önce 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim nedeni sayılarak ceza 15 yıla düşürüldü.



