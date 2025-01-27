Cinsel saldırı suçlamasına takipsizlik kararı

İzmir’in Buca ilçesinde A.A. tarafından haziran ayında cinsel saldırıya maruz bırakıldığını belirten A.D. suç duyurusunda bulunmasına rağmen dava dahi açılmadı.

Şikâyet dilekçesine göre olay 22 Haziran Cumartesi günü yaşandı. A.A., A.D.’yi evine çağırıp cinsel saldırıya maruz bıraktı. Evden ayrılır ayrılmaz hastaneye giderek hem muayene hem şikâyetçi olmak istediğini belirten A.D.’ye bir avukat desteği sağlanmadı ve ifadesi tek başına alındı.

A.D. yaşadıklarını BirGün’e anlattı: “Çok korktum, bu yüzden ilk aklıma gelen hastaneye gitmek oldu. Muayene de etmediler. ‘Neden buraya geldin karakola git’ dediler. Hastanedeki bir polis ‘Ben senin gibileri iyi tanırım’ dedi. Ertesi gün karakola gittim avukatım yoktu. Avukat desteği sağlamadılar. Avukat talep etmek gibi bir hakkım olduğunu da bilmiyordum. İfademi tek başıma verdim. Çok yalnız hissettim. A.A. beni arayarak ‘şikâyetini geri çekmezsen bu iş çok uzar’ dedi. Beni cinsel saldırıya maruz bıraktığını yaymasından korktum. Böyle şeylerde hep kadın suçlanıyor. Benim hakkımda da ‘ama hak etmiş’ denmesinden korktum. Bu yüzden ifşa edemedim. A.A.’nın babası da AKP’liymiş. Üst düzey bir görevi olmasa da üye olması bile korkuttu. Araya birilerini sokup yaşananların üstünü kapatırlar diye düşündüm. Zaten takipsizlik kararı verildi. Benim yaşadığımı başka kadınlar yaşamasın diye adalet istiyorum.”