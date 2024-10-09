Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan futbolcunun milli takıma çağrılması TBMM gündeminde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle hakkında İspanya’da dava açılan futbolcu Atakan Kraazor’un geçtiğimiz günlerde A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Yargılaması devam eden sporcunun davet edilmesi, erkek şiddetinin meşrulaşması ve cezasızlık kültürünü besleyen bir tercih değil mi?” ifadelerini kullandı.

Futbolcu Atakan Karazor, 2022 yılında bir arkadaşıyla tatil için gittiği İbiza Adası'nda 18 yaşında bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. 6 hafta gözaltında kalan Karazor, daha sonra 50 bin euro kefaletle serbest bırakılmıştı.

Atakan Karazor’un cinsel saldırı suçundan yargılandığı davası İspanya'da devam ederken, Karazor, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

Karazor’un milli takıma davet edilmesine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler sürerken, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde Atakan Karazor isimli futbolcunun, Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edildiği ve antrenman öncesi kutlamalarla karşılandığı haberleri basına yansımıştır. Atakan Karazor ve bir arkadaşı, 2022 yılında İbiza’da yaptığı tatil sırasında 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiaları ile tutuklanmıştır. 6 hafta hapis yattıktan sonra 50 bin Euro kefaletle serbest kalmıştır. 2022 yılında başlayan dava henüz sona ermemiş; Atakan Karazor’un, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanması İspanya’da devam etmektedir.

Basında çıkan haberler sonucunda açıklama yapmak durumunda kalan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım; her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz’ ifadelerini kullanmıştır.”

"ERKEK ŞİDDETİNİN MEŞRULAŞMASI VE CEZASIZLIK KÜLTÜRÜNÜ BESLEYEN BİR TERCİH DEĞİL Mİ?"

Sera Kadıgil, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

1. Ülkede neredeyse her gün üç kadın cinayeti gerçekleşiyorken; cinsel saldırı faili olarak yargılaması devam eden sporcunun, A Milli Erkek Futbol Takımına davet edilmesi, erkek şiddetinin meşrulaşması ve cezasızlık kültürünü besleyen bir tercih değil midir?



2. Uluslararası spor arenasında ülkenin temsilini sağlayan A Milli Erkek Futbol Takımı’nda kadına şiddet ve cinsel saldırı iddiasıyla halihazırda yargılanan bir sporcunun yer alması, “Türkiye’nin itibarını” zedeleyen bir tercih değil midir?



3. Yaklaşık 2 yıldır cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan bir sporcunun, milli futbolcu yapılarak ödüllendirilmesi, kutlamalarla karşılanması, ülkenin vicdanını yaralayan bir tercih değil midir?