Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby hakkında 7 yıl hapis istendi

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby hakkında dava açıldı. Høiby için 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Oslo Bölge Mahkemesi’nde görülen ve altı haftayı aşan davada Høiby, aralarında cinsel saldırı, aile içi şiddet ve saldırının da bulunduğu 39 suçlamayla yargılanıyor.

SAVCILIK: “CİDDİ VE SOMUT BİR TEPKİ GEREKLİ”

Savcı Sturla Henriksbø, suçlamaların ağırlığına dikkat çekerek, “Bu suçlar kadınların bütünlüğünü ihlal eden en ciddi eylemler arasında yer alıyor ve ciddi bir karşılık gerektiriyor” dedi.

Polis avukatı Andreas Kruszewski ise davanın yoğun medya ilgisi gördüğünü belirterek bunun ceza indirimi için gerekçe olmaması gerektiğini savundu.

EK YAPTIRIMLAR TALEP EDİLDİ

Savcılık ayrıca Høiby hakkında, bir mağdura iki yıl süreyle yaklaşmama kararı, sürücü belgesinin iptali ve iki yıl araç kullanma yasağı uygulanmasını da talep etti.