Cinsel saldırı suçlusuna 159 yıl hapis cezası

Haber Merkezi

Mersin Tarsus’ta saz kursu verdiği çocuklara dönük cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan fail öğretmen S.G., hâkim karşısına çıktı. MA’nın haberine göre, Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya fail, çocukların aileleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi temsilcileri katıldı.

Fail ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, S.G.’ye beş çocuğa karşı “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 147 yıl, iki çocuğa karşı da “müstehcenlik” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



