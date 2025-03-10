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Cinsel saldırı suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan erkek yakalandı

Samsun'da cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yurt
  • 10.03.2025 19:47
  • Giriş: 10.03.2025 19:47
  • Güncelleme: 10.03.2025 19:49
Kaynak: iHA
Cinsel saldırı suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan erkek yakalandı
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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