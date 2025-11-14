Cinsel saldırı suçundan dolayı istifa etmişti: Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e yumurtalı saldırı

İspanya Futbol Federasyonu'nda (RFEF) 2018-2023 yılları arasında başkanlık yapan, cinsel saldırı suçundan FIFA tarafından uzaklaştırılarak, istifa eden ve hüküm giyen Luis Rubiales, yumurtalı saldırıya uğradı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, Madrid’de “Rubiales’i Öldür” adlı kitabının tanıtım etkinliğinde yumurtalı saldırıya uğradı. Etkinlik sırasında salonda bulunan bir kişi, Rubiales’e “alçak” diye bağırarak iki yumurta fırlattı. Yumurtalardan biri Rubiales’e isabet ederken, diğerinin sahneye çarptığı aktarıldı.

Saldırganın üzerine doğru hamle yapan Rubiales, katılımcılar tarafından durduruldu. Saldırgan ise kısa sürede etkisiz hale getirilerek salondan çıkarıldı. Olayın ardından konuşan Rubiales, “Neyse ki beni durdurdular. Silahı var mıydı bilmiyorum. Hamile bir kadın ve iki çocuk gördüm, onları düşündüm. Bana yumurta atılması umurumda değil” dedi.

Tanıtım etkinliği kısa bir aranın ardından devam etti.

Rubiales, Ağustos 2023’te İspanya’nın Kadınlar Dünya Kupası finali sonrası futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öptüğü için uluslararası tepki çekmiş, FIFA tarafından görevden uzaklaştırılmış, ardından istifa etmiş ve cinsel saldırı suçundan hüküm giymişti.