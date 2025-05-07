Cinsel saldırı suçundan hapis cezası alan Ümit Karan cezaevine girdi

Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı' suçundan aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Cezaevine 'gir-çık' yapan Karan, denetimli serbestlik ile tahliye edildi.

Ümit Karan, 2015 yılında yaşadığı apartmanda görev yapan güvenlik görevlisi İ.A.’ya yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu. İlk duruşmada, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle Karan hakkında beraat kararı vermişti. Ancak mağdurun avukatı bu karara itiraz edince dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

İtiraz sonrası yeniden görülen davada, mahkeme önceki beraat kararını kaldırarak Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık tarafının bu karara yaptığı itiraz üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay da yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı.

Kararın kesinleşmesinin ardından Ümit Karan bugün Bakırköy Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Karan, işlemlerin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi.

'SURVİVOR' SAVUNMASI

Yargılama boyunca suçlamaları kabul etmeyen Karan, kendisini, “Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Survivor gibi kadınlarla yakın çalışılan ortamlarda bulundum, hakkımda hiçbir şikâyet olmadı” sözleriyle savunmuş ve beraatını istemişti.