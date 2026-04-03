Cinsel saldırı şüphelisi yüzündeki dövmeden yakalandı: 17 suç kaydı ortaya çıktı

Samsun’un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.’yi (28) takip edip elle cinsel saldırıda bulunan O.K.K. (35) yüzündeki dövmelerden tespit edilip, yakalandı.

Şüphelinin kadını takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3150’nci Sokak’ta meydana geldi. 8’i cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunan O.K.K., yolda yürüyen S.D. isimli kadını takip etti. O.K.K., bir süre sonra S.D.’nin yanına yaklaşıp, elle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı.

O.K.K.’nin S.D.’yi takip ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelinin tespiti için kamera çalışması başlattı. Ekipler, S.D.’nin verdiği bilgiler üzerine şüpheliyi yüzündeki dövmelerden tespit etti.

Tekstil işi yaptığı belirtilen O.K.K., Atakent Bulvarı’nda otomobilinin yanında yakalandı.