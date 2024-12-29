Cinsel saldırıya maruz bırakılan kadına ölüm tehdidi: BirGün yazdı, bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirterek sosyal medyadan yardım isteyen İ.F.'ye hukuki destek sağlanacağını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs'ta İ.F.'yi cinsel saldırıya maruz bırakma suçundan tutuklu yargılanan Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar isimli erkeklerin yakınları İ.F. ve ailesini öldürmekle tehdit ederek 23 Aralık Pazartesi günü ailenin arabasını ateşe verdi. Sosyal medyadan yetkililere seslenen İrem F. yaşadıklarını BirGün'e anlattı ve 'ölmek istemiyorum' dedi.

BAKANLIK, BİRGÜN'E ULAŞTI

Bunun üzerine BirGün'e ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) İ.F. ve ailesi için bir koruma kararı olmadığını belirterek sürecin takipçisi olmak için İrem F.'nin iletişim numarasını istedi.

HUKUKİ DESTEK SAĞLANACAK

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, Kuzey Kıbrıs'ta görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.