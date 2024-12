Cinsel saldırıya maruz bırakılan kadına tehdit: 'Biz aşiretiz, seni yaşatmayız!'

Kıbrıs Girne’de 21 yaşındaki İrem F.'yi cinsel saldırıya maruz bırakma suçundan tutuklu yargılanan Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar isimli erkeklerin ailesi, İrem F. ve ailesini öldürmekle tehdit ediyor.

Olay 13 Nisan'da Girne'de bir eğlence mekanında yaşandı. Fail erkekler, İrem F.'yi eve götürerek cinsel saldırıya maruz bıraktı. Bunun üzerine Kıbrıs'taki üniversite eğitimini bırakmak zonunda kalan İrem F. İstanbul'da ailesinin yanını dönse de tehditler son bulmadı.

Fail erkeklerin aileleri, İrem F.'nin ev adresini bularak devamlı olarak tehdidtlerde bulundu. 23 Aralık pazartesi günü ise 'davaya gelip ifade vermeyeceksin' diyen saldırganlar ailenin arabasını ateşe verdi.

X'te 'ölmek istemiyorum' diyerek sesini duyurmaya çalışan İrem F. yaşadıklarını BirGün'e anlattı.

İrem F. şöyle konuştu: “Aylardır can güvenliğimden endişe ettiğim için duruşmalara katılamadım. Evimin etrafından durmadan fotoğraflar yollayarak beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Arabamızı yaktılar. Şimdi de evimizi yakmakla tehdit ediyorlar. 'Davaya gidersen kötü şeyler olur. Türkiye'de Kıbrıs'ta olduğu gibi at koşturamazsın. Seni bu ülkede yaşatmayız. Türk devleti seni koruyamaz' dediler. Beni cinsel saldırıya maruz bırakan erkeklerin ailesi ve avukatları da delil karartmaktan yargılanıyor. Şu an Kıbrıs'tayım. Kapımın önünde polisler bekliyor. Duruşma sürekli erteleniyor. Karşı tarafın avukatları mahkemeyi oyalıyor. Bu aileler biz Diyarbakır'da aşiretiz, arkamız sağlam diyerek bana kabusu yaşatıyorlar. Ben ölmek istemiyorum.”