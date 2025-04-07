Cinsel şiddetin failleri yargılanmalı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, genç kadınlara gözaltı süreçlerinde uygulanan cinsel şiddetin suç olduğunu belirterek, faillerinin tespit edilerek, yargılanmasını talep etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, gözaltına alınan kadınların fiziksel ve cinsel şiddete uğramalarının devlet suçu olduğunu kaydederek, 18 yaş üstü genç kadınlara gözaltı süreçlerinde uygulanan cinsel şiddetin faillerinin tespit edilerek, yargılanmasını istedi. Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösteri ve protestolarda gözaltına alınan gençlerin fiziksel ve cinsel şiddete uğradıklarını" kaydetti.

SİSTEMATİK DEVLET SUÇU

Türkiye genelinde 19 Mart 2025'te başlayan öğrenci eylemlerinin, anayasal haklar temelinde yükselen meşru bir direnişin parçası olduğunu belirten Güllü, "Bu barışçıl eylemler, devletin kolluk güçleri tarafından, hukuka aykırı, orantısız güç kullanarak bir şiddet rejimi kurduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle genç kadınlara yönelik uygulanan fiziksel ve cinsel şiddet, artık münferit bir ihlal değil, sistematik bir devlet suçudur” diye konuştu.

Yargı mensuplarının, failleri değil, mağdurları susturarak bu suça ortak olduğunu belirten Güllü, “‘Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz’ mesajları için ‘Bu söylemleri neden güncelliyorsunuz?​’ sorusunu soran kolluk kuvvetleri, yalnızca suçun üzerini örtmeye değil, aynı zamanda şiddeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Burada hedef alınan yalnızca bedenler değildir; aynı zamanda seslerdir, itirazlardır, hafızalardır. Erkek-devlet şiddeti, kendisine karşı çıkan her sesi bastırmaya çalışırken, toplumun adalet duygusunu sistematik şekilde yok etmektedir. Ve buradan açıkça ilan ediyoruz: 18 yaş üstü genç kadınlara gözaltı süreçlerinde uygulanan cinsel şiddetin tüm failleri tespit edilmeli ve yargılanmalıdır” dedi.

ÖRTBAS EDENLER SORUMLU

Beyanları dikkate almayan, delil toplamayan, şikayetleri işleme koymayan yargı mensupları hakkında derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından işlem başlatılması gerektiğinin altını çizen Güllü şunları söyledi: “Kamuoyunu bilgilendiren STK temsilcilerinin gözaltına alınması hukuka aykırıdır; ifade özgürlüğünü ihlal eden bu işlemlere son verilmelidir. Cinsel şiddeti örtbas eden her kamu görevlisi, sadece görevini kötüye kullanmakla değil, aynı zamanda işlenen suça ortak olmakla sorumludur. Bu suçları unutmayacağız. Bu şiddeti affetmeyeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü hukuk, unutanların değil, direnenlerin yazdığı bir tarih ister.”