Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden dijital haklar ve feminist dayanışma webinarı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), dijital haklar ve toplumsal cinsiyet kesişiminde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

7 Mayıs saat 19.00’da düzenlenecek webinar kapsamında, GisWatch 2026 Türkiye Özel Sayısı ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak.

CŞMD’nin, Association for Progressive Communication (APC) ve Genderscope ile birlikte, Almanya İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlediği etkinlik, Safety for Voices (SfV) ile hazırlanan GisWatch 2026 Türkiye raporunun gayriresmi lansmanı niteliğini taşıyor.

APC’nin 2013 yılından bu yana yayımladığı Global Information Society Watch (GisWatch) raporları, bilgi toplumu ve internet yönetişimi alanında küresel ölçekte referans kabul ediliyor.

Türkiye özel sayısı ise bu yıl dijital haklar ve toplumsal cinsiyet ekseninde kritik başlıkları gündeme taşıyor.

DİJİTAL ŞİDDET VE SANSÜR GÜNDEMDE

Webinarda, Türkiye’de feminist ve LGBTİ+ aktivistlerin maruz kaldığı çevrimiçi baskı ve şiddet çok boyutlu biçimde ele alınacak. 2026 Türkiye raporu; dijital sansür, platform bağımlılığı, çevrimiçi taciz, veri güvenliği, gözetim mekanizmaları ve algoritmik ayrımcılık gibi başlıklara odaklanıyor.

Rapor ayrıca, dijital alanda dayanıklılığı artırmaya ve dayanışma ağlarını güçlendirmeye yönelik politika önerileri de sunuyor.

ULUSLARARASI VE YEREL UZMANLAR KONUŞACAK

Etkinlikte, APC Kadın Hakları Programı Savunuculuk Strateji Uzmanı ve GisWatch Baş Editörü Hija Kamran, kurumun çalışmaları ve raporun küresel çerçevesine dair değerlendirmelerde bulunacak.

Genderscope kurucusu Sinem Hun, GisWatch’un 12 yıllık birikimini aktarırken, APC Türkiye Ülke Raportörü Gürkan Özturan ise “Baskı karşısında direniş ve dayanıklılık” başlığıyla Türkiye raporunun bulgularını paylaşacak.

Webinarın moderatörlüğünü CŞMD’den Nurgül Öz üstlenecek.

YENİ DAYANIŞMA AĞLARI HEDEFLENİYOR

CŞMD, teknoloji destekli toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TFGBV) alanındaki çalışmalarını genişletmeyi hedeflerken, bu etkinlikle feminist ve queer aktivistlerle yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Webinar, yalnızca raporun bulgularını paylaşmakla kalmayacak; aynı zamanda savunuculuk stratejileri için ortak bir tartışma zemini oluşturacak.

