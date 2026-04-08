Cinsel suçlarda cezasızlık!

Adalet Bakanlığı’nın 2025 verileri, cinsel suçlarda soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Cinsel suçlardaki yargı süreçlerinde mahkûmiyet ve beraat kararlarının neredeyse başa baş seyretmesi, cezasızlık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bakanlığın verileri, hem yargı süreçlerinin etkinliği hem de koruma mekanizmalarının yetersizliğine yönelik tartışmaların haklılığını ortaya koydu.

MAHKÛMİYET İLE BERAAT KARARLARI BAŞA BAŞ

Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde olan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar konulu dosya sayısı 2025 yılının sonunda 175 bin 572 olarak kaydedildi. Dosyalar kapsamında şüpheli sayısının 189 bin 999 olduğu belirtildi. Bu şüphelilerin 67 bin 788’i cinsel taciz, 62 bin 239’u çocukları cinsel istismarı, 36 bin 242’si cinsel saldırı ve 23 bin 730’u hakkında da reşit olmayanla cinsel ilişki suçlamasıyla işlem başlatıldı. Bu suçlar kapsamında soruşturma evresinde karar bağlanan toplam 112 bin 901 şüphelinin yüzde 52’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosyası kapatıldı. Geçen yıl ceza mahkemelerinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan 43 bin 137 sanığın yargılandığı davalarda 15 bin 866 kişi mahkûm olurken 14 bin 260 kişi beraat etti.

Verilerde en sarsıcı bölümü "Çocukların Cinsel İstismarı" dosyaları oluşturdu. Bu suçtan toplam 15 bin 84 dosya karara bağlandı. Bu dosyalarda yargılanan 16 bin 673 sanıktan yalnızca 7 bin 482’si mahkûmiyet aldı. Yargılanan 7 bin 65 sanık ise beraat etti.

Öte yandan sokakta, işyerinde veya dijital mecralarda gerçekleşen "Cinsel Taciz" suçlarında 16 bin 90 sanık yargı önüne çıktı. Bu sanıklardan 4 bin 872’si mahkûm olurken 5 bin 97 kişi hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. "Cinsel Saldırı" suçlarında ise toplam 8 bin 172 sanıktan 2 bin 878’i hakkında mahkûmiyet kararı verildi. "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki" suçlamasıyla yargılanan 2 bin 202 sanıktan ise yalnızca 934’ü hakkında mahkûmiyet kararı verildi.