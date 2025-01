Cinsel tacizle suçlanıyor: Oyuncu Baldoni'den New York Times'a 250 milyon dolarlık dava

Aile içi şiddet sorununu merkezine alan "It Ends With Us" filminde başrolü paylaştığı Blake Lively'nin kendisine yönelik kamuoyuna açık şekilde paylaştığı cinsel taciz suçlamalarının ardından imajını korumak için Johnny Depp'in "kriz yönetimi ekibi" olarak da anılan profesyonel halkla ilişkiler ekibiyle çalıştığı öğrenilen oyuncu Justin Baldoni, Lively'nin yasal şikayetini içeren belgeyi yayınlayan The New York Times'a dava açmaya hazırlanıyor.

Artı Gerçek'in haberine göre; oyuncu, gazetenin Lively'nin "bencil anlatısına dayanan yanlış bilgiler, yanlış beyanlar ve eksikliklerle dolu" bir makale yayınladığını iddia etti.

Variety tarafından elde edilen 87 sayfalık şikayette Baldoni, Times'ı sahtekarlıkla suçladı.

Şikayette, "Times haberi neredeyse tamamen Lively'nin doğrulanmamış ve çıkarcı anlatısına dayanıyor, iddialarını çürüten ve gerçek amaçlarını ortaya çıkaran çok sayıda kanıtı görmezden gelirken haberi neredeyse kelimesi kelimesine aktarıyor" iddiası yer alıyor.

New York Times ise buna karşılık makalesini titizlikle ve sorumlu bir şekilde haberleştirildiğini savundu.

BALDONI'NIN AVUKATI SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı davayı kabul ederse, yasal işlemle sonuçlanabilecek bir soruşturma başlatabilir. Stüdyonun avukatı Bryan Freedman, NPR'ye e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, Lively'nin iddialarının "kategorik olarak yanlış" ve "olumsuz itibarını 'düzeltmek' için bir başka umutsuz girişim" olduğunu iddia etti.

FİLM HAKKINDA

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor