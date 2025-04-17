Cinsiyet dayatması İngiltere’ye sıçradı

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İngiltere’de Yüksek Mahkeme, kadının yasal tanımının biyolojik cinsiyete dayandığına hükmetti. Yargıçlar, Eşitlik Yasası’ndaki “kadın” tanımının “biyolojik olarak kadın doğan kişilerle sınırlı olduğunu” belirterek, İskoç hükümetinin trans kadınların da bu kapsama girdiği yönündeki tezini reddetti.

Karar, İskoçya hükümeti ile bir kadın grubu arasında uzun süredir devam eden yasal mücadelenin ardından geldi. İskoçya Parlamentosu 2018 yılında kamu kurumlarının yönetim kurullarında yüzde 50 kadın temsilini zorunlu kılan bir yasayı kabul ederken cinsiyet tanıma sertifikasına sahip trans bireyleri bu yasa kapsamında “kadın” olarak değerlendiriyordu. Kadınlar İçin İskoçya grubu ise bu hakların yalnızca kadın olarak doğan kişiler için geçerli olduğunu ileri sürerek geçen yıl dava açmıştı. Öte yandan yargıçlar, kararın bir tarafın diğerine karşı zaferi olmadığını ve “trans bireylerin cinsiyet geçişi nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmasını ortadan kaldırmadığını” vurguladı.

İngiltere’deki toplumsal cinsiyet tartışmalarında bir “dönüm noktası” olarak değerlendirilen kararı, davayı açan gruplar ve destekçileri sevinçle karşıladı. FWS kurucularından Susan Smith, “Cinsiyet gerçektir ve kadınlar artık kadınlara yönelik hizmetlerin ve alanların kadınlar için olduğu konusunda kendilerini güvende hissedebilirler” dedi. Gruba destek verenler arasında “Harry Potter” serisinin yazarı J.K. Rowling de bulunuyor.

PANİĞE KAPILMAYIN

Öte yandan İskoçya'nın başkenti Edinburgh merkezli trans hakları yardım kuruluşu Scottish Trans, kadının yasal tanımının biyolojik cinsiyete dayandığı yönündeki kararın ardından "paniğe kapılmama" çağrısı yaptı. Kuruluş bu kararın trans bireylerin yaşamları üzerindeki etkisini “kasıtlı olarak abartan pek çok yorum yapılacağı” uyarısında bulunarak “Kendinize ve birbirinize dikkat edin” dedi.