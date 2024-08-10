Cinsiyet eşitliği bakan yardımcısının hedefinde

Haber Merkezi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım” projesinin Adıyaman’daki kapanış toplantısında konuştu.

Turan konuşmasında muhalefeti kastederek, “Biz cinsiyet eşitliğini parti programına alacağız diyorlar. Yetmez ‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Adıyaman’ın muhtarı buna izin vermez. ‘Aile Bakanlığı’nın adını cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağım’ diyemezsin. Ailemize dokundurtmayacağız. Biz, cinsiyet eşitliği bakanlığı ifadesinin LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız. Bunu hiç kimse yemez yutmaz” diye konuştu.