Cinsiyet eşitsizliği her alanda

BirGün/Ankara

TÜİK’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı “İstatistiklerle Kadın” bülteni, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını bir kez daha gösterdi. TÜİK, bültende yer alan verilerin kurumun sayım ve araştırmaları ile idari kayıtlardan derlendiğini açıkladı.

Açıklanan veriler, nüfusun yarısını oluşturan kadınların pek çok alanda cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle sistematik olarak dezavantajlı konuma itildiğini gösterdi. Özellikle çocuk bakımının büyük ölçüde kadınların omzuna yüklenmesi, kadınların çalışma yaşamından dışlanmasının başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Verilerde kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranı yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran kadınlarda yüzde 32,5, erkeklerde ise yüzde 66,9 oldu.

Çalışma hayatındaki varlığı ‘Ev ekonomisine destek’ olarak görülen kadınların yarı zamanlı çalışanlar içerisindeki oranı da dikkati çekti. Kadın istihdamında yarı zamanlı çalışanların oranı yüzde 18,3, erkeklerde ise yüzde 9 oldu.

Ev içi bakım yükünün kadınlar üzerindeki etkisi, küçük çocuğu olan bireylerin istihdam verilerinde daha çarpıcı biçimde ortaya çıktı. Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2014 yılında yüzde 59,8 iken, 2024 yılında yüzde 60 oldu.

Ancak cinsiyete göre bakıldığında tablo derin eşitsizliği gözler önüne serdi. 2024 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yalnızca yüzde 26,9 oldu. Aynı gruptaki erkeklerde ise bu oran yüzde 90,9 olarak kaydedildi.

Ayrıca kadınların çalışma hayatında kalma süreleri 20,7 yılda kalırken erkeklerde 39,7 yıl olarak gerçekleşti.

YOKSULLUK RİSKİ KADINLARDA YÜKSEK

Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre, 2025 yılında toplam nüfusun yüzde 27,9’u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşadı. Bu oran kadınlarda yüzde 30,1’e çıkarken erkeklerde yüzde 25,6’da kaldı.

18-64 yaş grubunda da benzer bir tablo oluştu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki kadınların oranı yüzde 28,4, erkeklerin oranı ise yüzde 21,8 olarak ölçüldü.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA ŞİDDET TÜRÜ DEĞİŞİYOR

Kadınların maruz kaldığı şiddet türleri eğitim düzeyine göre de farklılaşıyor. Verilere göre eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomik şiddet azalırken ısrarlı takip ve dijital şiddet artıyor. Ekonomik şiddete maruz kalma oranı, herhangi bir okul bitirmeyen kadınlarda yüzde 31,8 iken yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,9’a düştü. Buna karşılık ısrarlı takibe maruz kalma oranı yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 16,1, herhangi bir okul bitirmeyen kadınlarda yüzde 5,3 oldu. Dijital şiddet de yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 13,4 iken okul bitirmeyen kadınlarda yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalan kadınların en büyük bölümü, şiddeti en fazla eş, eski eş ya da birlikte olduğu kişilerden gördü. Bu oran yüzde 39,5 oldu.

KADINLARIN YARISI ŞİDDETİ ANLATMIYOR

Fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların da sırasıyla yüzde 56’sı, yüzde 42’si ve yüzde 38,3’ü en fazla eş, eski eş ya da birlikte olduğu kişiler tarafından şiddete uğradı. Ekonomik şiddete maruz kalan kadınların yüzde 66,5’i ise bu şiddeti en fazla aile bireylerinden gördü. Israrlı takip ve dijital şiddete maruz kalan kadınlarda ise faillerin en büyük bölümünü yabancı kişiler oluşturdu.

Verilere göre kadınların yüzde 47,7’si maruz kaldığı şiddeti anlatmadı. Şiddeti paylaşan kadınların oranı ise yüzde 52,3 oldu. Kadınların yüzde 31,8’i yaşadıkları şiddeti kendi ailesinden bir kadına, yüzde 10,2’si ise kadın arkadaşına anlattı.

***

İŞYERİNDE YETKİNLİKLERİ SORGULANIYOR

İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı “İstanbul’da Kadının İyilik Hali Araştırması” kadınların gündelik hayatının fiziksel güvenlik endişesi etrafında şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Barometresi’nin şubat sayısında yer alan araştırma için 756 kadın ile görüşüldü. Araştırmada kadınlara olumsuz işyeri deneyimleri de soruldu. Kadınların %53’ü yetkinliğinin zaman zaman ya da daha sık sorgulandığını ifade etti. Maruz kalınan diğer olumsuz işyeri deneyimlerinde ikinci sırayı yüzde 39,7 oranıyla “Cinsiyet temelli şaka veya yoruma maruz kalma” aldı. Cinsiyet temelli ayrımcılık %37,4 oldu.

Çalışan kadınların %50,4’ü hamilelik ve anneliğin kariyer engeli oluşturduğunu, yüzde 33,9’u iş yükünün adil dağıtılmadığını düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların sadece %27’si kadın olmaları nedeniyle herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtirken sorun yaşadığını bildirenlerin gerekçeleri şöyle sıralandı: Cinayet veya cinayete uğrama korkusu %15,1, sosyal baskılar %11,2, iş bulma zorluğu %10,8, şiddet görme/şiddet korkusu %10,4, sözlü/fiziksel tacizler %8,5.

İşyerinde kadınların karşılaştığı olumsuz durumlar ve oranları şöyle sıralandı:

Yetkinliğinin zaman zaman ya da daha sık sorgulanması: Yüzde 53

Cinsiyet temelli şaka veya yoruma maruz kalma: Yüzde 39,7

Cinsiyet temelli ayrımcılık: Yüzde 37,4

Görünüş hakkında uygunsuz yorum: Yüzde 35,6

Önemli toplantı ya da projelerden dışlanma: Yüzde 29,5, İstenmeyen cinsel içerikli söz veya davranış: Yüzde 27,9