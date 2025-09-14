Cinsiyet eşitsizliği sağlığı da vuruyor

Tuğçe ÇELİK

Araştırmacı Elif Akdemirel tarafından yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sağlık Sonuçları ile İlişkisi” başlıklı araştırma, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın ve çocuk sağlığına etkilerini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden Elif Akdemirel, 2000–2021 yılları arasında 54 ülkenin verilerini inceledi. 1188 gözlemden elde edilen bulgular, eşitsizliğin yalnızca sosyal yaşamı değil, doğrudan halk sağlığını da belirleyen ciddi bir sorun olduğunu gösterdi. Ayrıca çalışmada 195 ülkenin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile çocuk ölüm oranı arasındaki ilişkileri ülke düzeyinde değerlendiren bir araştırmaya atıf yapılarak özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan kız çocuklarının daha fazla mağdur olduğu belirtildi.

Akdemirel’in çalışması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece adalet değil, aynı zamanda sağlık meselesi olduğuna dikkat çekiyor. Kadınların ömrünü kısaltan, çocukların yaşam şansını düşüren bu eşitsizlik, nesiller boyunca aktarılan yapısal bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet uçurumu büyüdükçe kadınların yaşam süresi azalıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi burada temel ölçüt olarak kullanılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen bu endeks, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği ölçüyor. Çalışmaya göre endeksteki yüzde 1’lik bir artış, doğumda beklenen yaşam süresini yüzde 1,42 düşürüyor. Kadınların ömrü ülkeden ülkeye 65 ile 84,5 yıl arasında değişiyor; eşitsizliğin derin olduğu toplumlarda kadınlar daha kısa yaşıyor. Bu sonuç, toplumsal yapının bireylerin yaşam süresine doğrudan yansıdığını kanıtlıyor.

Çalışma, eşitsizliğin yalnızca kadınları değil, çocukları da doğrudan etkilediğini gösteriyor. Endeksteki yüzde 1’lik artış, bebek ölümlerini yüzde 10, yenidoğan ölümlerini yüzde 0,9, beş yaş altı ölümleri ise yüzde 11,4 artırıyor. Bulgular, eşitsizlik ile ölüm oranları arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani eşitsizlik yalnızca bugünü değil, doğacak nesillerin yaşam şansını da doğrudan etkiliyor.

SAĞLIK ÜCRETSİZ OLMALI

Akdemirel’in araştırması, sorunla birlikte çözüm için de öneriler sunuyor:

• Üreme sağlığı ve karar mekanizmalarındaki eşitlik için kadınların eğitim düzeyi artırılmalı.

• Yoksul ve kırsal bölgelerde kadın ve çocuk sağlığını korumak için ücretsiz sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

• Kadınların sağlık sorunlarının küçümsenmemesi ve eşit hizmet alması için sağlık personeli toplumsal cinsiyet duyarlılığıyla eğitilmeli.

• Üreme sağlığı ve doğurganlıkla ilgili bağımsız kararlar alabilmeleri için kadınların kendi bedenleri üzerinde söz hakkını artıracak hukuki ve sosyal düzenlemeler yapılmalı.

***

TÜRKİYE’DE TABLO AĞIR

Türk Tabipleri Birliği’nin 2024’te yayımladığı “Bebek Ölümleri Ön Raporu” çarpıcı bir tablo çiziyor. Rapora göre 2023’te bebek ölüm hızı binde 9,8 . Avrupa ortalaması ise binde 1,5 şeklinde belirlendi. Buna göre Türkiye, Avrupa’ya oranla 5,5 kat daha yüksek bebek ölüm oranına sahip. TTB, bu farkın sebeplerinin sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, sosyal politikalardaki eksiklikler ve ekonomik yetersizlikler olduğunu kaydetti.

***

DÜNYANIN GERİSİNDEYİZ

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitliği bakımından 146 ülke arasında 127. sırada. Avrupa bölgesinde sonuncu, küresel olarak da alt sıralarda. Özellikle siyasal temsil ve ekonomik katılım alanlarında tablo daha da vahim. Bu veriler, Türkiye’nin kadınların kamusal alandaki varlığını güçlendirmekte ciddi sorunlar yaşadığını da ortaya koyuyor.