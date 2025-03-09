Cinsiyet temelli veriler azalıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin hazırladığı “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu” tanıtım toplantısında konuşan derneğin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

“İlk rapordan bu yana neler değişti, neler aynı kaldı diye bakacak olursak, artık kamu kuruluşlarının hiçbirinde toplumsal cinsiyet eşitliği normundan söz edilmiyor” diyen Toksöz, “Kadın-erkek fırsat eşitliğinden ve kadının güçlendirilmesinden bahsediliyor. Ancak kadının güçlendirilmesi, aileyi güçlendirme bağlamında ele alınıyor. Oysa biz kadınların bağımsız bireyler ve yurttaşlar olarak haklarının güçlenmesi ve eşit haklardan yararlanması gerektiğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toksöz, raporda ele alınan bir diğer önemli konunun, cinsiyet temelli verilerin giderek azalması olduğunu belirterek, “Bu durum, bizim izleme çalışmalarımızı giderek zorlaştırıyor. Ne yazık ki geçmişte toplanan çok sayıda veri artık tutulmuyor. Bu izleme faaliyetlerini, tabiri caizse, iğneyle kuyu kazmak gibi bir çalışma haline getiriyor” dedi.

Depremin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkilerine de değinen Toksöz, “Raporun ilk bölümü, 2023 Şubat ayında yaşanan depremin olumsuz etkilerini toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendiriyor. Devamında ise istihdam, eğitim, kadına yönelik şiddet, nüfus ve sağlık politikaları bağlamındaki gelişmeler ele alınıyor” diye konuştu. Son olarak, raporun hazırlanmasına katkı sunan akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Toksöz, “Bu raporun, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunmasını diliyorum” dedi.