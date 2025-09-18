Cinsiyetçi ücret eşitsizliğinin ortadan kalkması için mücadelemiz sürecek

Birleşik Metal İş Sendikası Kadın Komisyonu “18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü”ne ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Biz Birleşik Metal-İş üyesi kadın işçiler olarak, cinsiyetçi ücret eşitsizliğinin ortadan kalkması ve eşdeğerde işe eşit ücret hakkının hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” denildi.

“Bu tarihin eylülde kutlanmasının nedeni, yılın bu noktasında erkeklerin kadınların yıl sonuna kadar kazanacağı tutarı çoktan kazanmış olmalarıdır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başka bir deyişle kadınların erkeklerle aynı kazancı elde edebilmesi için yaklaşık üç ay daha fazla çalışması gerekmektedir. Dünya genelinde kadınlar hâlen ortalama olarak erkeklerden yüzde 20 oranında daha az ücret almaktadır. Bu farkın önemli bir bölümü; eğitim, kıdem, iş deneyimi, çalışma saatleri ya da sektör gibi faktörlerle açıklanamaz durumdadır. Milyonlarca kadın, aynı veya eşit değerde iş yaptığı hâlde erkeklerden daha az kazanmaktadır. Bu adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve iş yaşamında süregelen ayrımcılıkların bir sonucudur.

KADIN EMEĞİ DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

“Kadınların yoğunlaştığı işkolları, tarih boyunca “düşük vasıflı” veya “ek gelir” niteliğinde değerlendirilmiş, kadın emeği sistematik biçimde değersizleştirilmiştir. Daha yüksek ücretli ve nitelikli işlerde erkeklerin yer alması, toplumsal cinsiyet rolleri ve ev içi bakım yükümlülüklerinin kadınların üzerine yıkılması bu uçurumu derinleştiren başlıca nedenlerdir.

“Eşdeğerde işe eşit ücret, insan onuruna yakışır bir işin temel göstergelerinden biridir. Bu nedenle ücret eşitliği mücadelesi, uluslararası sendikal hareketin öncelikli başlıkları arasındadır. Bu mücadele sonucunda pek çok ülke ücret eşitsizliğine karşı yasal önlemler almıştır. Ücret şeffaflığı, bu önlemlerin başında gelmektedir. Avrupa Birliği’nin 2023 yılında kabul ettiği Ücret Şeffaflığı Yönergesi; şirketlere cinsiyete dayalı ücret farkını düzenli olarak raporlama, iş ilanlarında ücret bilgisini açıklama ve işçilerin cinsiyete dayalı ücret farkı konusunda bilgi talep etme hakkı gibi yükümlülükler getirmiştir. Fark yüzde 5’i bulduğunda işverenin sendikayla birlikte ücret değerlendirmesi yapması zorunludur.

ETKİN ADIMLAR ATILMALI

“Ülkemizde de ücret eşitsizliğine karşı etkin adımlar atılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu sorunun yapısal nedenleri olan toplumsal cinsiyet rolleri ile bakım yükünün kadınlara yıkılması gibi unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

“Bu süreçte sendikalara da önemli görevler düşmektedir. Sendikalar, bir yandan gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele ederken diğer yandan da kendi toplu sözleşmelerinde ve iç politikalarında ücret eşitliğini hayata geçirmeli; eşitlik ilkesini üyeleri ve toplum nezdinde yaygınlaştıracak faaliyetler yürütmelidir.

“Biz Birleşik Metal-İş üyesi kadın işçiler olarak, cinsiyetçi ücret eşitsizliğinin ortadan kalkması ve eşdeğerde işe eşit ücret hakkının hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”