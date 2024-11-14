Çintay’ı vuran 3 polis açığa alındı
Haber Merkezi
Bingöl’de, hakkındaki gözaltı kararı üzerine Aile İçi Büro Amirliği'ne davet edilen Sinan Çintay’ın Bingöl Devlet Hastanesi’ne doktor raporu almak üzere götürülürken "iş yerini kapatma ricasıyla" kaçma teşebbüsünde bulunduğu sırada polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Bingöl Valiliği 3 polisin açığa alındığını bildirdi.
Yapılan açıklamada "Olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis memuru açığa alınmış, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır" denildi.