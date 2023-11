Cip, hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

Düzce’de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada cip ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bolu Caddesi Düzce Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soğancı Kavşağı istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan G.H. idaresindeki 81 ACY 375 plakalı Toyota marka cip, Adliye mevkiinde park etmek isteyen M.Ö. idaresindeki 14 ES 943 plakalı opel marka hafif ticari araca çarpmasının ardından ters döndü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç içerisinde bulunan G.H.(65), O.A.(27) yaralandı. Yarılılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen cip, çekici vasıtası ile düzeltilerek çekildi. Kısmen trafiğe kapanan yol açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.